Covid, Figliuolo: siamo a plateau di Omicron, si va verso discesa

Gallarate (Varese), 24 gen. (askanews) – La curva dei contagi da variante Omicron sembra ormai avere raggiunto il cossiddetto plateau, cioè il punto in cui il numero di nuovi casi smette di crescere e rimane costante, e si avvia verso la fase di discesa. A fare il punto è il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita al nuovo maxi centro vaccinale di Gallarate, in provincia di Varese, e all’ospedale allestito a Milano negli spazi della Fiera.

“Il bilancio ci aiuta perché quelli che entrano sono meno di quelli che escono da un paio di giorni sia come ospedalizzazioni normali, sia come terapie intensive. Rimane il triste dato che la massa di coloro i quali vanno in terapia intensiva e hanno gli effetti peggiori sono persone non vaccinate”.

Una situazione di relativo ottimismo, sottolinea il commissario, prodotta dalla percentuale di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, che ha raggiunto quota 87,3%, con una punta ormai vicina al 90% in Lombardia.

I bambini dai 5 agli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono invece poco più di un milione su 3,6 milioni.

“Il ritmo è buono, ieri abbiamo fatto poco più di 25.000, stiamo andando tra i 25.000 e le 30.000 prime inoculazioni al giorno per questa categoria a livello nazionale”. Un dato che permette di ragionare su un’imminente allentamento delle regole per l’uscita dalla quarantena nelle scuole.

“C’è un tavolo tecnico che darà molto velocemente dei risultati che devono andare proprio a togliere quella parte di burocrazia che da ora in avanti è un po’ meno necessaria”.

Intanto la Lombardia ha deciso di aprire i centri vaccinali ai bambini, senza prenotazione, durante i fine settimana .