Covid, Figliuolo: vaccinare l’80% degli italiani entro settembre

Milano, 7 giu. (askanews) – Vaccinare contro il Covid-19 l’80% degli italiani entro settembre. È l’obiettivo ribadito da ribadito dal Commissario straordinario per l’emergenza, generale Paolo Francesco Figliuolo, in audizione in Commissione Bilancio della Camera.

“Fin da subito ho evidenziato che l’obiettivo da raggiungere nell’ambito della campagna vaccinale è conseguire la vaccinazione dell’80% della popolazione nazionale entro settembre di quest’anno, ed in tale popolazione è inserita anche la platea che va dai 12 ai 15 anni, che inizialmente era esclusa per motivi sanitari” ha detto, “l’intera platea è stimata in 54,3 mln di cittadini italiani”.