Covid: Fiorini (Lega), 'ok odg dl super green pass su corridoi per settore fiere '

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Evitare nuovi danni ingenti al settore fieristico. Bene l'approvazione del nostro odg al decreto super green pass, a mia prima firma, che impegna il governo a valutare la possibilità di attivare corridoi per consentire anche a operatori nazionali e internazionali vaccinati con vaccini non riconosciuti da Ema di partecipare alle fiere in Italia seguendo protocolli specifici".

Così, in una nota, la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive.

"Inoltre – continua la deputata – a prevedere ristori per gli organizzatori di fiere ed eventi che dovessero risultare cancellati o fortemente penalizzati da limitazioni all'accesso. Ricordiamo che il sistema fieristico è il comparto che ha sofferto l’emergenza più di tutti, con un calo del fatturato di circa il 70 per cento nel 2020 e del 95 per cento nel primo semestre del 2021.

Occorre assolutamente tutelare e sostenere un settore produttivo fondamentale e necessario per la competitività del Made in Italy, del nostro export e dell'indotto per le nostre città legato al turismo".