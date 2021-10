Covid, focolaio a Trieste: 46 casi positivi legati alle manifestazioni No green pass

Gli esperti hanno rilevato un focolaio Covid tra Trieste e Gorizia legato ai cortei No green pass: tra i positivi vi sono otto portuali.

L’epidemiologo a capo della task force per l’emergenza Covid del Friuli Venezia Giulia Faio Barbone ha evidenziato che tra Trieste e Gorizia si è sviluppato un vero e proprio focolaio Covid legato alle manifestazioni No green pass: per il momento sono 46 i casi positivi riconducibili ai cortei.

Focolaio Covid a Trieste

Tra le persone contagiate ci sono otto sono portuali, di cui sette di Trieste e uno di Monfalcone (Gorizia), i casi secondari sono meno di dieci e una persona è sttaa ricoverata a causa dell’infezione. “Si tratta del focolaio più importante in regione che siamo riusciti a individuare dopo un processo di contact tracing abbastanza complesso da parte del dipartimento di Prevenzione di Trieste e Gorizia“, ha sottolineato l’esperto che ha evidenziato come tali contagi siano frutto di contatti stretti, a meno di un metro, resi più facili da urla e canti.

Si tratta di dati che a suo dire sono solo la punta dell’iceberg: nel mentre si attende di scoprire il numero delle infezioni a Udine e Pordenone.

Focolaio Covid a Trieste: i casi in Regione

Nella giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 in Friuli Venezia Giulia si sono registati 261 casi positivi su 23.044 test effettuati: su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 contagi con una percentuale di positività del 4,78% mentre su 17.958 test rapidi antigenici 18 casi (0,10%).

Il capoluogo continua ad essere la città italiana con la maggiore incidenza settimanale dei contagi, un fatto dovuto, secondo gli esperti, sia ai cortei che alla bassa percentuale di vaccinati.