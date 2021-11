Covid, focolaio all’ospedale Cardinal Massaia di Asti: 10 pazienti positivi

Dopo lo sviluppo di un focolaio Covid che conta 10 pazienti positivi, l'ospedale di Asti ha disposto i tamponi per tutto il reparto di Medicina A.

All’ospedale Cardinal Massaia di Asti si è sviluppato un focolaio Covid che attualmente conta 10 pazienti positivi. Risultati negativi all’ingresso nella struttura, avrebbero contratto il virus durante i giorni di degenza e al momento sono paucisintomatici.

Focolaio all’ospedale di Asti

Secondo quanto appreso dalle autorità sanitarie, i contagi si sono registrati nel reparto di Medicina A. Dieci ospiti qui ospedalizzati sono stati sottoposti a tampone dopo aver iniziato a manifestare i primi sintomi dell’infezione.

Tutti avevano effettuato i test prima del ricovero, come previsto dal protocollo, e tutti erano risultati negativi: potrebbero quindi aver sviluppato il virus durante i giorni in reparto o averlo contratto fuori senza che il tampone potesse ancora rilevarlo.

Al momento sono tutti paucisintomatici. Non è noto se avessero o meno effettuato il vaccino.

Focolaio all’ospedale di Asti: tampone a tutti i pazienti

Per precauzione, la direzione dell’ospedale ha deciso di effettuare un tampone supplementare a tutti i pazienti e al personale del reparto. Sempre per cautela e sicurezza ha inoltre sospeso le visite in reparto e ha ripristinato l’obbligo di tampone per i visitatori di tutti gli altri reparti.

Attualmente non sono ancora noti i risultati dei tamponi: in base a questi si capirà se il focolaio è rimasto circoscritto o si è diffuso anche ad altre persone.