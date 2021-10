Covid, focolaio alla bocciofila Sant’Elpidio: i positivi salgono a 15

Un focolaio Covid è scoppiato alla bocciofila di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. i positivi al momento sono 15.

Covid, focolaio alla bocciofila Sant’Elpidio: 15 persone positive

La bocciofila di Sant’Elpidio a Mare è chiusa da venerdì, dopo che si è sviluppato un focolaio Covid. Tutto è iniziato quando 3 o 4 soci sono stati contagiati, ma dagli esiti dei tamponi il numero è salito a 15 positivi. Di conseguenza anche i familiari sono finiti in quarantena, tra cui sono emersi altri casi positivi, e le altre persone con cui sono entrati in contatto. La bocciofila sicuramente non aprirà neanche la settimana prossima.

Covid, focolaio alla bocciofila Sant’Elpidio: tre classi in dad

Come ha riportato l’Asur, nello stesso tempo ci sono i ragazzini di tre classi, due terze delle medie del capoluogo e una quarta della primaria di Piane Tenna, che sono a casa e stanno procedendo con la didattica a distanza. In via precauzionale, per il tempo della sanificazione, è stato chiuso anche un bar, che era stato frequentato da un cliente risultato positivo. La situazione inizia a preoccupare.

Covid, focolaio alla bocciofila Sant’Elpidio: il bollettino di Fermo

I numeri dei contagi portano Sant’Elpidio a Mare ad essere la città più colpita della provincia, con 128 persone in quarantena, tra cui anche il sindaco Alessio Terrenzi e la sua compagna. Di questi, 34 persone sono positive. Tutto sarebbe partito proprio dalla bocciofila frequentata, con presentazione di Green pass, da qualche nonno o familiare di ragazzini o operatori di centri per disabili. La situazione per il momento è sotto controllo.

Tutti i positivi si stanno curando a casa, senza sintomi gravi. Risulta solo un ricovero in ospedale.