Covid, focolaio in una rsa a Partinico: ospiti tutti vaccinati e asintomatici

Tre operatori e nove ospiti di una rsa di Partinico sono risultati positivi al Covid: tutti i soggetti coinvolti nel focolaio sono asintomatici.

In una rsa di Partinico, comune in provincia di Palermo, è scoppiato un focolaio Covid che conta almeno 12 casi positivi. Tutti gli ospiti, vaccinati contro l’infezione, sono al momento asintomatici.

Focolaio in una rsa di Partinico

Si tratta di una residenza che ospita disabili psichici a Partinico, dove nove pazienti e tre operatori hanno scoperto di esere risultati positivi al virus.

Il cluster è stato rilevato quando un paziente, che doveva andare in ospedale per un esame medico, si è sottoposto al tampone rapido come prevede la prassi.

Il test ha dato esito positivo, motivo per cui le autorità sanitarie hanno disposto tamponi a tappeto a tutte le altre persone che risiedevano o lavoravano nella Rsa.

Focolaio in una rsa di Partinico: tutti vaccinati e asintomatici

Come riportano i media locali, tutti i soggetti positivi non presentano al momento alcun sintomo anche grazie al fatto che erano vaccinati, cosa che li ha protetti dal contrarre la malattia in forma grave.

Gli altri ospiti della struttura e il resto dei lavoratori della residenza risultati negativi si trovano adesso in quarantena.