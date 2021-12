Covid, focolaio in una rsa di Bisignano: 26 ospiti e 5 dipendenti risultati positivi

Ventisei ospiti di una rsa di Bisignano sono risultati positivi al Covid: coinvolti nel focolaio anche 5 dipendenti.

In una rsa di Bisignano, comune in provincia fi Cosenza, si è sviluppato un focolaio Covid che conta oltre 30 casi positivi tra ospiti e personale. Le autorità sanitarie lo stanno tenendo sotto monitoraggio.

Focolaio in una rsa a Bisignano

Secondo quanto emerso dallo screening disposto nella struttura, sono 26 gli anziani che hanno contratto il virus tra cui 6 sintomatici e 5 i dipendenti risultati positivi, per un totale di 31 contagi accertati.

Il personale è già stato posto in isolamento mentre gli ospiti della residenza sono sotto osservazione da parte dell’Asp di Cosenza.

Secondo quanto appreso tutti avevano già ricevuto due dosi di vaccino, ma “preoccupa l’età avanzata degli ospiti, in buona parte ottuagenari e quindi con difese immunitarie ridotte“.

Focolaio in una rsa a Bisignano: 10,6% di tamponi positivi a Cosenza

In generale, secondo l’ultimo bollettino ufficiale, nel cosentino vi è un’incidenza di tamponi positivi del 10,6% più del doppio della media nazionale.

Le autorità di Cosenza hanno predisposto un drive in in via degli Stadi per effettuare un test e nella mattinata di giovedì 2 dicembre si sono registrate lunghe file con centinaia di macchine. Parallelamente c’erano code anche nei centri vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino o quella aggiuntiva, il cosiddetto booster.