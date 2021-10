Covid, focolaio in una scuola di Qualiano, De Luca: “Il 99% dei positivi sono figli di no vax”

Scoppia un focolaio in una scuola di Qualiano e De Luca attacca i no vax in quanto i positivi sono al 99% figli di persone che non si sono vaccinate.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a scagliarsi contro i no vax, sottolineando come la loro scelta comporti ancora gravi problemi in diversi comparti del paese, tra cui la scuola. Nella specifico a Qualiano si sarebbe scatenato un focolaio con 20 studenti e 7 docenti positivi al covid e, stando a quanto detto da De Luca, sarebbero per il 99% no vax.

Focolaio in una scuola di Qualiano, le parole di De Luca

“Abbiamo fatto il contact tracing – ha detto De Luca nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli – e per il 99 per cento sono figli di genitori non vaccinati. Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli.

Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna”.

Non usa mezzi termini dunque il presidente della Regione Campania, da sempre contrario a tutti coloro che non vogliono vaccinarsi. De Luca lo testimonia anche sottolineando che nel territorio da lui amministrato il tampone gratuito per i no vax non verrà concesso a nessuno, in quanto la Regione è “per vaccinare tutti”.

“Questo – ha scritto in seguito De Luca su Facebook riferendosi sempre alla vicenda della scuola di Qualiano – è un esempio drammaticamente lampante di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli, e contestualmente quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie.

È questo l’atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi. E magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi. Vaccinarsi tutti!”.