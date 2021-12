Covid, folla per il treno Londra-Parigi prima delle restrizioni

Roma, 17 dic. (askanews) – Folla e lunghe code di passeggeri per prendere il treno Eurostar alla stazione di St Pancras a Londra.

Alla mezzanotte francese scattano le nuove e dure restrizioni decise da Parigi per arginare la diffusione della variante Omicron del Covid-19.

Dalle 00.00 i viaggiatori dovranno dimostrare di avere una ragione convincente per viaggiare tra i due paesi. Le uniche esenzioni sono per i viaggiatori francesi ed europei che tornano in Francia e per i passeggeri britannici che si dirigono nella direzione opposta.