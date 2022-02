Covid, Fontana: “Lombardia prima regione al mondo per somministrazioni della terza dose”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è detto orgoglioso della sua regione, la prima al mondo per somministrazioni booster

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è detto orgoglioso della sua regione, la prima al mondo per somministrazioni booster.

Lombardia, le parole del prersidente Fontana sulla situazione Covid

Intervenuto a ‘RaiNews24’, Attilio Fontana, ha parlato della situazione pandemica nella sua regione: “Credo che si stia andando nella direzione della riacquistata libertà e normalità della nostra vita.

Gradualmente ci stiamo avvicinando. Forse si poteva fare qualcosa di più, però credo anche che un minimo di cautela vada bene, anche perché in questo momento le limitazioni sono piccole e poco invasive per la vita di tutti i giorni dei cittadini.”

L’orgoglio del presidente per i numeri sulle terze dosi

La Lombardia, come sappiamo, ha avuto un numero altissimo di somministrazioni della dose booster del vaccino anti Covid.

In merito a questo Fontana si è detto orgoglioso: “Per quanto riguarda la dose booster siamo primi nel mondo come regione, lo dico con orgoglio.” In merito alle idee espresse da Salvini e Meloni sulle vaccinazioni ai bambini, il presidente di regione ha detto: “Sono scelte assolutamente personali. Noi in tutta la campagna vaccinale abbiamo cercato di lasciare la massima libertà di scelta dei cittadini. Abbiamo cercato di spiegare loro il nostro punto di vista, ma lasciando la massima libertà.”