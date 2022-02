Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Le norme della zona rossa restano solo per i non vaccinati. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sulle misure anti-Covid. Si introduce, si spiega, una norma che distingue misure in Zona rossa per vaccinati e non.

Di fatto per i vaccinati non ci saranno più le distinzioni dei colori delle regioni.