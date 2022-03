Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Niente più quarantene da contatto, andranno in isolamento solo i contagiati. In particolare, per quanto riguarda le scuole, decade quindi la quarantena e andranno in dad solo gli alunni in isolamento perché contagiati. E' quanto si apprende da fonti di governo dopo la cabina di regia a palazzo Chigi.