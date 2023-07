Covid: Foti (Fdi), 'da opposizioni teatrino puerile'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Abbiamo assistito ancora una volta a un teatrino puerile delle opposizioni durante il dibattito e nelle votazioni per l’istituzione della commissione di inchiesta sul Covid alla Camera. Pd e 5 Stelle, guidati dai loro rappresentanti e, guarda caso, maggiori implicati nella gestione pandemica, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, agiscono in maniera scoordinata e scomposta anche nella protesta, a differenza di quanto recitano a favore di telecamera". Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio.

"I deputati pentastellati hanno deciso di lasciare l’Aula, gli esponenti del Pd invece sono rimasti nell’emiciclo pur non votando. Come se non bastasse Avs ha votato contro e Azione e Italia viva a favore. Il tanto decantato campo largo, che a oggi non assomiglia nemmeno a un camposanto, sembra essere saldo soltanto nel non voler dare agli italiani le risposte che meritano sulla pandemia", ha concluso.