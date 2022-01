In Francia, da febbraio, non sarà più obbligatorio indossare mascherine all’aperto e lo smart working, nonostante l’impennata di morti e contagi Covid

In Francia, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto e ripiegare sullo smart working a partire dal mese di febbraio, nonostante l’impennata di morti dovuti al coronavirus registrati nel Paese.

Covid, Francia annuncia stop a mascherine all’aperto e a smart working ma aumentano contagi e decessi

Secondo quanto riferito dal Governo francese, a partire dal prossimo 2 febbraio, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi all’aperto né lo smart working. Inoltre, verranno anche revocate tutte le restrizioni di pubblicodurante gli spettacoli e allo stadio.

Una simile decisione è stata confermata nonostante i dati legati alla pandemia registrati nel Paese e al recente picco record di morti causati dalla sempre più aggressiva diffusione del Covid.

Intanto, nella giornata di lunedì 24 gennaio, è entrato ufficialmente in vigore il passaporto vaccinale.

Covid, i dati della pandemia in Francia aggiornati a martedì 25 gennaio

In considerazione dei dati ufficiali diffusi in Francia sulla pandemia, è stato comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 393 decessi per Covid. Un simile dato rappresenta il picco di vittime quotidiane più alto emerso nell’ambito dell’ultima ondata pandemica, cominciata all’inizio del mese di novembre 2021.

In totale, invece, dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel 2020, si sono verificate 129.022 morti.

Prima che venisse notificato il recente picco di 393 decessi, il numero di vittime più elevato in Francia corrispondeva a 298 vittime e risaliva ad una manciata appena di giorni fa.

Covid, Francia: il Paese europeo con l’incidenza più alta

In Francia, sono attualmente positivi al SARS-CoV-2 108.481 cittadini, secondo i dati aggiornati alle ultime 24 ore diramati da Santé Publique France. L’incidenza, invece, corrisponde a 3.733 casi per 100.000 abitanti: difatti, la Francia si configura come lo Stato con la più alta incidenza presente in Europa.

In appena una settimana, nel Paese si è assistito a una crescita media dei contagi del 22% rispetto ai sette giorni precedenti. I cittadini ricoverati negli ospedali sono 29.748 e si rileva un trend in ascesa rispetto ai 28.838 ricoveri di domenica 23 gennaio.