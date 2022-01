Covid, Francia verso il Super green pass: linea dura di Macron contro i no vax

Super green pass per limitare la circolazione dei no vax, anche la Francia pensa all'introduzione dello strumento già attivo in Italia.

Anche la Francia va verso il Super green pass con il presidente Emmanuel Macron intenzionato ad una stretta nei confronti dei no vax. La misura, stando alle dichiarazioni del presidente francese stesso, “romperà le pa**e” a chi ancora non ha deciso di effettuare la somministrazione contro il covid.

In un’intervista rilasciata a Le Parisien, Macron, riferensosi a chi rifiuta il vaccino, ha parlato di mancanza di responsabilità sociale verso se stessi e gli altri ed ha usato un linguaggio colorito che gli è costato diverse critiche. Per il presidente francese i no vax non sarebbero nemmeno degni di essere chiamati cittadini della Repubblica francese in quanto starebbero mettendo a rischio la solidità dell’intera nazione.

A fare pressione sul governo sono soprattutto i dati della pandemia. Nella giornata di ieri, 4 gennaio, i nuovi positivi al covid d’oltralpe sono stati 270mila e la percentuale di persone che ha ricevuto la terza dose è ancora ferma al 78,5%.

Si pensa dunque all’introduzione di un Super green pass che, sullo stile di quanto già fatto in Italia, renderebbe obbligatoria la vaccinazione e non più il tampone negativo per accedere a gran parte dei luoghi pubblici.