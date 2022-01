Covid: Fratoianni, 'da governo inutile barocchismo legislativo'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Avrebbero potuto pensare alle Ffp2 gratuite per tutti i docenti e studenti già un mese fa. Non lo hanno voluto fare allora, e lo decidono oggi a fine gennaio. Peraltro solo per docenti e studenti in auto sorveglianza.

Tutto ciò la dice lunga sul grado di improvvisazione, incapacità del governo dei migliori”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Ma non è finita qui – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – si sa che sono un sostenitore convinto dei vaccini, dal primo momento, tanto che mi sono battuto e continuo a farlo affinché siano pubblici e disponibili in tutto il mondo. Ma questo ultimo decreto del governo non è accettabile e con la campagna vaccinale c’entra poco o nulla.

Leggere che serve il green pass per ritirare la pensione è assurdo, soprattutto dopo che hai introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50".

"Leggere che puoi comprare generi di prima necessità in un supermarket senza green pass, ma non per esempio un paio di mutande è ridicolo. E fa parte di quell’inutile barocchismo legislativo italiano che complica inutilmente le cose. Questi continui decreti – conclude Fratoianni – non apportano nessun concreto e vero miglioramento rispetto alla salute pubblica e sono il miglior regalo a chi si ostina a ritenere inutili o dannosi i vaccini.

Anche basta. Il governo dei migliori avrebbe dovuto investire su tutto ciò che non si è fatto e non si vuole fare e che si vuole scaricare con decreti inutili: sulla sanità, sulla medicina del territorio, sugli impianti di areazione forzata nelle scuole, sul trasporto pubblico, sulla riduzione del numero di alunni per classe.”