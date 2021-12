Covid: Fratoianni, 'nodi vengono al pettine'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “I nodi non affrontati prima o poi vengono al pettine ed è quello che sta accadendo In questo anno che si sta per chiudere: il governo Draghi ha rinunciato del tutto allo smart working in nome della 'ripresa', nelle scuole non si sono visti gli interventi strutturali di cui si parla da tempo dai purificatori d’aria a classi con meno studenti, si sono utilizzati vaccini e green pass senza confermare e rafforzare precauzioni necessarie, e sul tracciamento nessun intervento di implementazione e di rafforzamento dei test come si può vedere dal caos in queste ore in molte città del nostro Paese”.

Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“È evidente che poi – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – quando arriva la variante da quelle zone in cui le multinazionali farmaceutiche e l’Occidente non hanno voluto inviare vaccini, tutto si complica ancor di più e ci si ritrova nel caos organizzativo e in difficoltà. Ma perchè – conclude Fratoianni – non riescono mai ad imparare dalle esperienze del passato?".