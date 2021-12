Covid, Galli contro Ambra Fedrigo: “Non interloquisco con questa signora”

Massimo Galli infuriato in diretta TV con Ambra Fedrigo, la regista no vax: "Di fronte a una così totale ignoranza apro le braccia"

L’infettivologo Massimo Galli è intervenuto in un collegamento da remoto con lo studio di “L’aria che tira”, programma di successo di LA7. Galli infuriato ha inveito contro la regista No Vax Ambra Fedrigo.

Massimo Galli contro Ambra Fedrigo: la sfuriaata in diretta televisiva

L’infettivologo Massimo Galli non le ha mandate a dire a “L’Aria che tira”, programma di LA7 condotto da Myrta Merlino, e ha inveito contro la regista No Vax Ambra Fedrigo: “Di fronte a una così colossale ignoranza io apro le braccia. Ma lei lo sa che uno dei problemi principali nella prevenzione delle malattie trasmesse in ospedale, delle infezioni da batteri multiresistenti, è riuscire ad ottenere il lavaggio della mani da parte del personale?”

Massimo Galli contro Ambra Fedrigo: la sfuriata dell’infettivologo

Galli prosegue sempre più infervorato: “Voglio dire, ma lei non ha proprio idea di che cosa succeda al mondo. Ha solo il suo piccolo fanatismo che è nocivo e con cui non vale proprio la pena confrontarsi. Io con questa signora non interloquisco.”

Massimo Galli contro Ambra Fedrigo: l’intervento della conduttrice

A questo punto interviene la conduttrice per sedare gli animi: “Vi chiedo una cortesia. Professore per favore basta. Voglio cambiare argomento.

Non li si convince in nesun modo, ma per me tutte le opinioni hanno diritto di essere espresse. Ci ho parlato molto e ho provato a convincerli.”