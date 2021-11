L'infettivologo Massimo Galli ha lanciato l'allarme, spiegando che le cose stanno andando peggio del previsto e che si rischia un altro anno di pandemia.

L’infettivologo Massimo Galli ha lanciato l’allarme, spiegando che le cose stanno andando peggio del previsto e che si rischia un altro anno di pandemia.

Covid, Galli: “Peggio del previsto, rischiamo un alto anno così”

Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Un giorno da pecora, ha parlato della pandemia di Covid e di come stanno andando le cose in questo momento.

“Le cose stanno andando peggio del previsto” ha dichiarato l’infettivologo, sottolineando che la pandemia di Covid non finirà tanto preseto. “Se l’anno prossimo potremmo ancora chiederci come sarà il Natale? C’è questa possibilità, ma mi auguro che così non sia” ha aggiunto il medico.

Covid, Galli: “Bisogna andare appresso al virus e cercare di stare fuori dai pasticci”

“Qualche mio collega spera che la terza dose dia una ‘botta’ molto importante in generale” ha dichiarato Massimo Galli, aggiungendo che tanti sperano che si possa arrivare ad un’immunità permanente.

“Io questo francamente non lo so. Questo è un virus che cambia quanto basta da poterci costringere in prospettiva a un rapporto con lui come quello che abbiamo con l’influenza, cioè: correre dietro alle modificazioni e rifare delle vaccinazioni in relazione a questo. Per il momento, almeno, e per un numero di mesi non determinato, spero non di anni, tocca andargli appresso e cercare di stare fuori dai pasticci” ha aggiunto il medico.

Covid, Galli: “Un vaccinato ha una probabilità di infettarsi 5-6 volte inferiore”

“Quello che conta molto è quanti vaccinati abbiamo, anche perché un vaccinato ha una probabilità di infettarsi 5-6 o forse più volte inferiore rispetto a chi non è vaccinato” ha dichiarato Massimo Galli, che pensa sia opportuno utilizzare la mascherina anche all’aperto, soprattutto nei luoghi affollati. “Serve e consiglio di usarla perché ancora adesso ne abbiamo la necessità” ha concluso.