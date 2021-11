Covid, Gasparini (CSS): “Perché l’immunità naturale è meglio di un vaccino”

Gasparini del Css ha spiegato perché l'immunità naturale ottenuta dalla guarigione dal Covid sia meglio della somministrazione del vaccino

L’esperto e membro del Consiglio superiore di Sanità (Css) ha analizzato i vari scenari relativi al Covid, alla guarigione e al vaccino.

Paolo Gasparini, membro del Css e Direttore di Genetica Medica dell’università di Trieste, ha spiegato perché teoricamente coloro che guariscono dal virus dovrebbero essere più protetti persino di un vaccinato a ciclo completo:

Dopo queste forti dichiarazioni, sono stati sollevati due dubbi in particolare: il primo è relativo al perché chi avesse contratto il virus disponesse di anticorpi maggiori e più forti. Gasparini ha risposto così:

«Normalmente nei soggetti guariti da un’infezione virale e con anticorpi circolanti non si procede ad una vaccinazione. Non si capisce quale è il razionale per fare un’eccezione a quanto praticato nella medicina sinora e cambiare strategia nel caso del Covid19».