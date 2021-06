Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Basta con Speranza e le sue teorie assurde. Il limite di quattro persone a tavola è inaccettabile. Speranza ha rappresentato un problema per tutta la stagione dell'era covid. Deve spiegare tante cose. Rifiuta risposte. Va in televisione soltanto nei salotti amici per evitare domande scomode.

Speranza va cacciato”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri