Covid Gb, 5.765 contagi e 13 morti: bollettino 5 giugno

Nelle ultime 24 ore, la Gran Bretagna ha registrato 5.765 nuovi contagi e 13 morti per il Covid-19. I dati delle autorità sanitarie britanniche s'inseriscono in una ripresa dei contagi, ma non dei decessi e dei ricoveri, che viene in parte attribuita alla diffusione della variante Delta, nota anche come indiana.

La Gran Bretagna ha superato la soglia dei 40 milioni di prime dosi di vaccino anti Covid somministrate. Al momento, riferisce la Bbc, sono state inoculate 40.124.229 prime dosi, pari al 76,2% della popolazione adulta, mentre le seconde dosi hanno raggiunto 27.160.635 persone (51,6% della popolazione adulta).

"In soli sei mesi, 40 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Grazie a quanti si sono impegnati per questo.

Per favore fatevi fare la seconda dose", ha twittato il primo ministro britannico Boris Johnson, allegando un video che celebra il programma di vaccinazione.