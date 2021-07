Covid: Gb, attesi fino 100mila nuovi contagi al giorno

Londra, 6 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) – Londra mette in conto di arrivare a registrare fino a 100mila nuovi casi di Covid-19 al giorno nelle prossime settimane, nel quadro della nuova strategia di convivenza con il coronavirus pandemico che si aprirà il 19 di questo mese, quando tutte le restrizioni saranno sollevate.

E' stato il ministro della Salute, Sajid Javid, a rendere note le previsioni secondo cui, fra l'altro, il giorno del 'liberi tutti' ci saranno già il doppio dei casi attuali, vale a ire 50mila nuovi contagi al giorno. Per il governo a contare sono il numero dei ricoveri e quello dei decessi. Ed entrambi i dati sono stati in costante miglioramento in questi ultimi mesi. Ieri sono morte in Gran Bretagna solo 9 persone, mentre il 64% ha completato la vaccinazione.

Javid ha inoltre precisato che "ha senso" trattare in modo diverso chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino rispetto a chi ancora non è immunizzato, e che nel prossimo futuro introdurrà nuove linee guida in questo senso.