Covid: Gelmini, 'terze dosi sono corsa contro tempo, emergenza non è finita'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Stato di emergenza prorogato? "L'emergenza non è finita, le terze dosi sono una corsa contro il tempo. Dopodiché nel decreto è scritto che Curcio e Figliuolo devono predisporre misure organizzative per tornare alla gestione ordinaria". Lo dice in un'intervista su Il Corriere della Sera, Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie.

Guardando al Natale, sulla possibilità di una ulteriore estensione del Green pass rinforzato, Gelmini spiega: "Non facciamo previsioni. Seguiremo la progressione del virus e decideremo. Intanto sarebbe bene riprendere la buona abitudine di indossare sempre la mascherina. Per il resto vedremo in base all'andamento dei contagi". Ma "confido nel senso di responsabilità degli italiani. Se saremo prudenti, potremo beneficiare dell'effetto vacanze. Le scuole chiudono per 15 giorni, molte attività si fermano.

Più del Natale, temo per il Capodanno", "monitoreremo la situazione".