Covid, Genova: insegnante vaccinata con AstraZeneca in rianimazione

Una donna di 32 anni si trova attualmente presso il Policlinico San Martino di Genova: la paziente è stata soccorsa in casa ed è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di Rianimazione poiché evidenziava sintomi compatibili con un quadro trombotico ed emorragico cerebrale.

La vicenda è stata segnalata dalla stessa Direzione dell’ospedale policlinico San Martino che ha anche provveduto a rendere noto alcune specifiche informazioni sulla donna, diramando una nota ufficiale. La paziente lavora nella Regione come insegnante ed è stata “vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino AstraZeneca in data 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”.

Il ricovero, invece, è stato effettuato nel corso della giornata di sabato 3 aprile.

Nella nota redatta dal nosocomio genovese, inoltre, è stato comunicato che “la Direzione del Policlinico ha attivato le previste segnalazioni nell’ambito delle procedure di farmaco sorveglianza verso Aifa”.

Nonostante le rassicurazioni giunte dall’Ema in relazione all’efficacia e alla sicurezza del vaccino AstraZeneca, quindi, pare continuino ad aumentare i fenomeni tromboembolici tra i soggetti ai quali è stato destinato il siero anglo-svedese.