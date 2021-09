Covid: Gentiloni, 'obbligo vaccinale? non contrario in linea di principio'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "La stragrande maggioranza dei cittadini europei usa il green pass ed è contenta di usarlo. E bene ha fatto Mario Draghi a dire che si va nella direzione" dell'estensione. Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, alla Festa dell'Unità a Bologna.

"Sull'obbligo vaccinale, se fossi premier, non sarei affatto contrario in linea di principio. Certamente esiste la libertà delle scelte ma il confine della tua libertà è quella degli altri, se la tua libertà diventa una minaccia per gli altri, io la chiamo prepotenza e non è giustificabile".