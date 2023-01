Covid, Germania: "Evitare viaggi non essenziali in Cina"

Berlino, 7 gen.

(Adnkronos) – I cittadini tedeschi evitino in questo momento i viaggi "non essenziali" in Cina. L'invito è arrivato dal ministero degli Esteri di Berlino alla luce della situazione nel Paese asiatico, alle prese con una nuova ondata di contagi a seguito di un allentamento delle restrizioni anti-Covid. "Al momento scoraggiamo i viaggi non essenziali in Cina. Il motivo è un picco di infezioni da Covid e un sistema sanitario oberato", ha affermato su Twitter il ministero degli Esteri tedesco.

Giovedì il ministro della Salute Karl Lauterbach, a seguito di una raccomandazione degli esperti dell'Unione europea di inasprire le regole dei viaggi dalla Cina, aveva annunciato che la Germania avrebbe chiesto un test con esito negativo ai passeggeri in arrivo dal Paese asiatico.