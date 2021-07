Covid Germania oggi, contagi aumentano per terzo giorno consecutivo

Berlino, 9 lug. (Adnkronos/Dpa) – Il numero di contagi da coronavirus in Germania è aumentato per il terzo giorno consecutivo (949 nuovi casi nelle ultime 24 ore) ma il governo precisa di non essere ancora in grado di interpretare questo dato con certezza, ovvero di dire quando aumenteranno i contagi a causa della variante delta.

"Il tempo di osservazione è troppo breve" per poter fare delle previsioni, ha spiegato il portavoce del governo, Stefen Seibert. "Molto dipende anche da noi, e non per poco", ha aggiunto.

L'incidenza dei casi ogni 100mila persone su base settimanale è salita a 5,5, contro 5,1 di pochi giorni fa. Il 41,5 per cento dei tedeschi è stato vaccinato e il 57,9 per cento ha ricevuto una dose di vaccino.

Il governo ha sconsigliato ai tedeschi di recarsi in Spagna, oramai considerata una zona a rischio.