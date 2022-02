Covid Germania oggi, oltre 234mila contagi in 24 ore

(Adnkronos) – Contagi covid ancora in aumento in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 234.250 nuovi casi di positività al Coronavirus. Una settimana fa le infezioni registrate erano state 208.498. L’incidenza su sette giorni per 100mila abitanti è di 1450,8 casi contro i 1441,0 di ieri.

I decessi legati al Coronavirus sono stati 272, contro i 196 di una settimana fa. Da inizio pandemia nel Paese sono stati riscontrati 11.521.678.casi di positività. Le persone guarite sono state 8.373.900.