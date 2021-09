Covid, Gianni Rezza è ottimista: “La situazione ci solleva, i vaccini sono tra i più efficaci mai avuti”

Secondo Gianni Rezza, la situazione Covid in questo momento ci tranquillizza. Rt e incidenza dei contagi in calo.

Durante il suo intervento nella conferenza stampa che analizza i dati relativi al Covid-19 del Monitoraggio regionale della Cabina di regia, Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, ha tranquillizzato gli italiani sulla situazione pandemica.

Covid, Gianni Rezza è ottimista: “La situazione epidemiologica ci solleva”

“Ci troviamo di fronte ad una situazione epidemiologica che in questo momento ci solleva, se non fosse per alcuni segnali che arrivano dal resto dell’Ue altrimenti saremmo in un situazione d’animo di tranquillità, perché abbiamo una tendenza alla diminuzione dell’incidenza e dell’Rt. Questo ci potrebbe garantire almeno per due o tre settimane una tendenza dell’incidenza stabile o addirittura in diminuzione”, ha dichiarato Gianni Rezza.

L’esperto ha spiegato che, mentre calano l’indice Rt e l’incidenza, si trova “in leggero aumento il tasso di occupazione sia dei posti di area medica che dei posti di terapia intensiva, rispettivamente intorno al 7,4 e al 5,9%”.

“Alcune regioni sono proprio al limite della soglia critica”, ha sottolineato Rezza.

Covid, Gianni Rezza è ottimista: “I vaccini sono fra i più efficaci mai avuti”

Gianni Rezza ha poi parlato della campagna vaccinale. “In questo momento vediamo meno dosi giornaliere somministrate e questo è un po’ fisiologico. Tutti quelli che volevano vaccinarsi sono corsi a farlo. Ora bisogna andare a pescare soprattutto nelle fasce dell’esitazione vaccinale. Sembra esserci invece una buona adesione tra i giovani”, ha commentato.

“Nessun vaccino protegge al 100%. È stato un miracolo avere in 10-11 mesi a disposizione vaccini con un’efficacia del 95% nei confronti della malattia e del 90% dell’infezione. Quando qualcuno dice che i vaccini non sono così buoni, non è vero. Sono fra i vaccini più efficaci che abbiamo mai avuto a disposizione“, ha evidenziato Rezza, concludendo che sono i dati delle ospedalizzazioni degli ultimi mesi a “parlare chiaro”.

Covid, Gianni Rezza è ottimista: l’indice Rt scende a 0,92

Intanto il bilancio del 10 settembre in Italia parla di 5.621 contagi, 62 vittime e 6.984 guariti. Il tasso di positività è pari al 2%. 548 (-10) persone sono ricoverate in terapia intensiva, 4.164 (-66) sono ricoverate negli altri reparti con sintomi.

Il monitoraggio settimanale indica invece un indice Rt nazionale sceso a 0,92 dallo 0,97 dei sette giorni precedenti e una diminuzione dell’incidenza dei casi: da 74 si è passati a 64 contagi ogni 100mila abitanti.