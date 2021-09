Covid, Gimbe: calano i casi, in ospedale quasi solo non vaccinati

Roma, 16 set. (askanews) – Scendono i nuovi casi di Covid-19 in Italia, -14,7%, calano anche ricoveri ordinari del 3,3% e le terapie intensive dell’1,6%). Sono in netto miglioramento i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale elaborati dalla fondazione indipendente Gimbe, secondo cui attualmente negli ospedali ci sono quasi esclusivamente persone non vaccinate. In calo anche i decessi: con una media giornaliera di 56 rispetto ai 60 della settimana precedente.

Proprio sul fronte vaccini però, si sottolinea come 10 milioni di dosi siano ancora in frigo e il numero di prime somministrazioni, dopo tre settimane di stabilità sia diminuito, segno che si fa fatica a convincere gli indecisi o i contrari. Sono oltre 3 milioni gli over 50 ancora senza copertura, con differenze tra le Regioni. I numeri più alti in Calabria, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano.