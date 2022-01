Covid, Gimbe: frenano contagi e ricoveri, +28% prime dosi over 50

Roma, 20 gen. (askanews) – Frena l’incremento dei casi (+3%) di Covid-19 ma in sette giorni aumentano i decessi del 49,7%. Secondo il monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe sulla situazione epidemiologica in Italia, rallenta anche l’aumento di ricoveri (+14%) e quello delle terapie intensive (+2,3%), ma gli ospedali restano sotto pressione.

L’incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti in 58 province.

“Nell ultima settimana – ha spiegato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione – si è registrata una sostanziale stabilizzazione dei nuovi casi intorno a quota 1,2 milioni. Una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse”.

Sul fronte vaccini, sottolinea Gimbe, l’83,7% ha ricevuto almeno una dose e il 79,6% ha completato il ciclo vaccinale.

Nella settimana 12-18 gennaio c’è stato un lieve aumento dei nuovi vaccinati (+2,8%).

Di questi, quasi la metà è rappresentata dalla fascia 5-11, mentre la recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ha spinto le somministrazioni in questa fascia: +28,1% di vaccinati rispetto alla settimana precedente.