Covid, Gimbe: giù nuovi casi (-24,9%) e terapie intensive (-8,4%)

Roma, 3 feb. (askanews) – Giù i nuovi casi (-24,9%) e le terapie intensive (-8,4%). I dati del report settimanale sul Covid-19 della Fondazione Gimbe parlano di un netto calo negli ultimi sette giorni dopo settimane di stallo, restano invece stabili i numeri dei ricoveri in area medica e i decessi, sempre alti.

Sul fronte dei nuovi vaccinati Gimbe rileva come l’obbligo non abbia convinto gli over 50 (-16,9%), mentre si assiste a un ulteriore crollo dei vaccini nella fascia 5-11 anni (-23,4%).

Scende a 20 il numero di province in cui l’incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti.

Intanto, ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, i vaccini per i bambini nella fascia di età 0-5 anni potrebbero essere a disposizione già a inizio primavera. E dal 4 febbraio inizierà la distribuzione alle Regioni e Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid di Pfizer di cui è prevista la fornitura di 600mila trattamenti nel corso del 2022.