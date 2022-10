Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – In Italia sono 6,81 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid, di cui 5,9 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,2% della platea, 900mila temporaneamente protette in quanto guarite da meno di 180 giorni, pari all’1,6% della platea.

E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, aggiornato al 12 ottobre.