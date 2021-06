Covid, Gimbe: ospedali svuotati. Vaccini ad adenovirus a over 50

Roma, 10 giu. (askanews) – In due mesi -84% di ricoveri e -82% di terapie intensive, ma ancora 2,9 milioni di over 60 senza copertura vaccinale. Sono i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid-19 in Italia. Dati che evidenziano l’ulteriore riduzione dei casi nell’ultima settimana, (-31,8%) e dei decessi (-34,9%) e, grazie alla vaccinazione di anziani e fragili, l’ulteriore decongestione degli ospedali.

L’occupazione dei posti letto Covid a livello nazionale, secondo Gimbe, si attesta all’8% sia in area medica che in terapia intensiva.

Al trend in discesa si affianca però, sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, “la costante diminuzione dell’attività di testing che sottostima il numero dei nuovi casi e ribadisce la rinuncia al tracciamento dei contatti, ora che sarebbe possibile”.

Per i vaccini, per Gimbe è indispensabile massimizzarne i benefici e minimizzarne i rischi perché l’incidenza di trombosi associate a piastrinopenia con i vaccini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson&Johnson, rimane molto bassa, ma negli under 50 è doppia rispetto alla fascia 50-69 anni e quadrupla rispetto agli over 70.

Riservarli quindi agli over 50 e valutare la possibilità di controindicarne l’uso in particolare negli under 30. Indispensabile, in ogni caso, migliorare l’informazione sul profilo rischi/benefici.