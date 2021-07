Covid, Gimbe: raddoppiano i casi e crollano prime dosi di vaccino

Roma, 22 lug. (askanews) – Raddoppiano i casi settimanali (+115%) e ci sono i primi segnali di risalita di ricoveri e terapie intensive. I dati del monitoraggio settimanale indipendenste sul Covid-19 in Italia della Fondazione Gimbe, fotografano la risalita dei contagi come sta avvenendo anche nel resto d’Europa. Si conferma il calo dei decessi ma c’è un lieve incremento sul fronte ospedali: +6% di ricoveri e +5% di terapie intensive.

Sui vaccini, sottolinea Gimbe, si mantiene il ritmo di 550mila somministrazioni al giorno, ma le prime dosi scendono al 15% e i vaccini a vettore adenovirale stanno crollando. Tra gli over 60, 2,2 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose e 1,8 milioni sono in attesa della seconda. Numeri preoccupanti a fronte della rapida diffusione della variante Delta che si avvia a diventare prevalente.

Sul tema Green pass e nuovi parametri per i colori delle Regioni la Fondazione invita a mettere da parte gli scontri politici e a decidere in base a evidenze scientifiche.

Se si vuole abbandonare il parametro dei contagi – dice Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – servono soglie molto basse per gli indicatori ospedalieri: non oltre il 5% di occupazione da parte di pazienti Covid per le terapie intensive e 10% per i ricoveri in area medica per rimanere in zona bianca.