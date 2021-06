Covid: Giorgetti, 'vaccino italiano? Spero risultati in prossime settimane'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – Sui vaccini serve "autonomia strategica per rispondere alle sfide del futuro senza dipendere dagli altri". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a un evento organizzato da Sole 24 Ore e dal Financial Times.

Di vaccino italiano, spiega, "si è parlato di Reithera che ha avuto problemi e intoppi burocratici: noi – ha spiegato – continueremo a supportare coloro che cercano di trovare delle risposte perché il virus continua a evolversi: stiamo lavorando con grande riservatezza con soggetti italiani e internazionali che hanno individuato l'Italia come luogo ideale per produrre e sperimentare vaccini in futuro. Spero nelle prossime settimane si arrivi a un risultato", ha sottolineato.

"A livello nazionale serve autonomia strategica per rispondere alle sfide senza dipendere da altri.

E non è un caso che l'Ue sia riuscita a raggiungere risultati a distanza di un mese dagli Usa".