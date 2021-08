Covid: Giovannini, 'green pass trasporti da 1 settembre, ancora 618 mln per Tpl'

Roma, 5 ago.(Adnkronos) – L'obbligo di esibire il green pass su molti mezzi di trasporto "si applica dal 1° settembre fino al 31 dicembre" data di scandenza dello stato di emergenza "ma poiche' sappiamo che ci sono rischi di assembramento in particolare sui traghetti e negli aeroporti emetteremo circolari per ricordare a chi gestisce questi trasporti che devono ottemperare alle regole" evitando "che ci siano assembramenti".

Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, in conferenza stampa dopo la riunione del Cdm, spiegando che "il Trasporto pubblico locale non è oggetto di questo provvedimento" visto che da aprile è in corso un lavoro "per assicurare trasporti adeguati non solo alla scuola ma a tutti quanti da settembre riprenderanno le attività in presenza".

Peraltro, ricorda Giovannini, "a disposizione di regioni e province autonome – che devono programmare e gestire il tpl – sono ancora disponibili 619 milioni di euro per servizi aggiuntivi e 800 milioni per compensare i minori ricavi".