Covid, Giuliano Sangiorgi positivo: “Sto bene, grazie ai vaccini”

Roma, 10 gen. (askanews) – Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha raccontato nelle sue storie Instagram: “Sono positivo, però sto bene. E credo fortemente che questo mio stare bene sia dovuto ai vaccini che ho fatto. Ora sono in quarantena e stare lontano da mia figlia Stella sarà dura, facciamo attenzione! Due anni fa avrei avuta molta più paura e voglio ringraziare tutto il sistema sanitario dagli infermieri ai medici alla ricerca scientifica e il mio pensiero va a tutte le persone che non ce l hanno fatta in questi due anni”.