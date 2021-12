Covid, Gori: il consiglio che arriva da Bergamo? Vaccinatevi

Milano, 2 dic. (askanews) – “Il consiglio che arriva da Bergamo non tanto da me ma dai bergamaschi è: vaccinatevi, fate la terza dose”. Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, da Roma, in occasione della ricezione da parte del premio Paesaggio d’Europa 2021 per la valle di Astino.

Bergamo dopo essere stata una delle città più colpite durante la prima ondata ora è la provincia con meno contagi di tutta la Lombardia.

“I bergamaschi hanno aderito in massa alle campagne vaccinali”, ha spiegato Gori. “Insieme a questo ci sono comportamenti molto attenti anche nei luoghi pubblici, tutto questo dà conto di una forte consapevolezza di quale sia il rischio e quali siano le difese più efficaci”.

“Anche la decisione dell’Aifa di consentire la vaccinazione per i bambini va nella direzione giusta”, ha aggiunto.