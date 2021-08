Il Governo italiano ha varato il nuovo decreto legge sul Green Pass e ha annunciato l’imminente organizzazione di una conferenza stampa.

Il Governo ha varato il nuovo decreto legge sul Green Pass, il certificato vaccinale considerato uno strumento indispensabile per contrastare un eventuale rinvigorimento della minaccia rappresentata dalla pandemia da coronavirus. Il dl sul Green Pass si pone come obiettivo quello di regolamentare svariati aspetti della vita della popolazione italiana: vengono affrontati, ad esempio, questioni legate al ritorno a scuola, ai trasporti a lunga percorrenza o ai test rapidi.

Covid, Governo vara nuovo dl sul Green Pass: la scuola

Il nuovo decreto legge sul Green Pass approvato dal Governo italiano affronta molteplici tematiche tra le quali figura quella della scuola. A questo proposito, la bozza del dl appena accettato dall’esecutivo, si apre asserendo che, nell’anno 2021-2022, “per assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva” degli studenti italiani, le lezioni si terranno in presenza.

Il testo della bozza si compone complessivamente di 10 articoli e il primo argomento trattato è, per l’appunto, la scuola. In questo contesto, infatti, si ribadisce l’uso obbligatorio della mascherina, a eccezione dei minori al di sotto dei 6 anni.

Alle Regioni e ai Comuni, verrà data la possibilità di ricorrere alla DaD esclusivamente in “deroga” per “specifiche aree del territorio o singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione o per casi eccezionali di focolai o rischio particolarmente elevato”.

In relazione al Green Pass, invece, è stato annunciato che il certificato vaccinale sarà obbligatorio per gli studenti universitari.

Covid, Governo vara nuovo dl sul Green Pass: i trasporti a lunga percorrenza

Il nuovo dl sul Green Pass, poi, introduce il certificato vaccinale obbligatorio anche per quanto riguarda i trasporti a lunga percorrenza. Dal 1° settembre, infatti, per salire a bordo di navi e traghetti interregionali – ad esclusione dello stretto di Messina –, di treni ad alta velocità, intercity e intercity notte e di autobus che viaggiano tra più di due Regioni, il Green Pass sarà indispensabile.

Il Green Pass obbligatorio è stato esteso anche agli autobus messi a disposizione nel settore dei servizi a noleggio con conducente, a esclusione dei bus adibiti al supporto del servizio pubblico regionale e locale.

L’obbligo del certificato vaccinale non verrà applicato nel caso dei cittadini esclusi dalla campagna vaccinale a causa del fattore età né per tutti i soggetti esentati muniti di apposita certificazione medica.

Covid, Governo vara nuovo dl sul Green Pass: contingente Strade sicure

Un altro tema affrontato nella bozza del dl sul Green Pass si ricollega alla conferma della proroga del contingente straordinario di Strade sicure che coinvolge 753 soggetti ed è stato varato all’inizio della pandemia da SARS-CoV-2.

Il contingente si aggiunge a quello ordinario, regolarmente composto da 6.000 individui. Lo stanziamento riservato al contingente straordinario, inoltre, è pari a 7,6 milioni di euro nel 2021.

Covid, Governo vara nuovo dl sul Green Pass: test rapidi

Intanto, è stata introdotta anche un’importante novità per quanto concerne il protocollo d’intesa sancito dal Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo in collaborazione con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i presidenti di Assofarm, Federfarma e FarmacieUnite.

Si è deciso, infatti, di fissare il costo dei test rapidi per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni a 8 euro mentre il costo dei test rapidi sarà pari a 15 euro per tutti gli over 18.