Covid: Guidesi, 'così rilanceremo la Lombardia' (2)

(Adnkronos) – Secondo Guidesi ''se riusciamo a fare tutto questo vedremo il rilancio economico molto più velocemente rispetto agli altri grazie al Know out che abbiamo. In molti campi si ragiona per compartimenti stagni, se riusciamo a connetterli secondo noi faremo la differenza non solo in Italia, ma anche a livello europeo''.

Ecco perchè si stanno pensando a norme che rivoluzioneranno l'accessibilità degli strumenti ''permettendo addirittura alle imprese di profilarsi anticipatamente per capire se possono accedere. Ma non solo. Abbiamo cambiato gli scaglioni di garanzia dando la possibilità a tutti di poter accedere e abbiamo inserito anche la possibilità che la garanzia la possa dare anche la persona fisica rispetto alle nuove attività. Ad esempio vale per le start up dove il genitore può garantire per il figlio per accedere agli strumenti di credito per investimenti e a tutto quello che facciamo a livello regionale qui e attraverso Finlombarda''.

Nel mirino anche la necessità di patrimonializzare le imprese: ''noi -dice- abbiamo fatto uno stanziamento per la patrimonializzazione del sistema cooperativistico lombardo. Le cooperative fanno da cuscinetto rispetto alle crisi di mercato e settoriali, lo abbiamo gia deliberato. E il passaggio successivo sarà quello di andare a intervenire sul credito. Noi abbiamo bisogno di patrimonializzare le nostre piccole e medie imprese, per cui stiamo lavorando molto in questo senso. Pensiamo di chiudere questo punto con uno strumento pesante entro la fine di questo mese''.