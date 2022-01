Covid, Hans Henri Kluge (Oms): “Il picco dei contagi sarà prima del previsto”

Secondo Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa il picco dei contagi Omicron arriverà presto e terminerà in breve tempo

Covid, Hans Henri Kluge sul picco di contagi Omicron: l’intervista

Lascia parole che fanno ben sperare Hans Henri Kluge, il direttore dell’Oms Europa, nella sua ultima intervista in cui approfondisce ancora una volta i temi riguardanti la pandemia Covid e il nuovo picco di contagi dovuto alla variante Omicron: “Probabilmente il picco dell’ondata di nuovi contagi da coronavirus trainati dalla variante Omicron terminerà prima di quanto previsto.”

Covid, Hans Henri Kluge sul picco di contagi Omicron: il vaccino

Nonostante Kluge spieghi che il picco dei contagi sarà raggiunto probabilmente a inizio febbraio e che poi ci sarà un leggero calo, il direttore dell’Oms non manca di ricordare quanto è importante proseguire con la campagna vaccinale: “Nessuno può sfuggire al SARS-Cov2, l’immunità la raggiungeremo attraverso il vaccino o il contagio naturale. Le persone vaccinate rischiano 10 volte in meno di sviluppare malattie gravi o di morire. Certamente la variante Omicron ha manifestazioni asintomatiche ma negli individui non vaccinati vediamo quello che è accaduto con le altre ondate.”

Covid, Hans Henri Kluge sul picco di contagi Omicron: l’Italia

Hans Kluge non manca di fare un riferimento anche al nostro Paese, e ospite a Rai Tre, afferma di credere che l’Italia stia seguendo la traiettoria giusta. In merito ad una possibile quarta dose il direttore non ha certezze: “Presto avremo una conferma”. Si attendono dunque i dati provenienti da Israele.