Covid, i 5 comandamenti di Antonella Viola per la lotta alla pandemia

L’immunologa Antonella Viola ha elencato quelli che secondo lei sono i 5 comandamenti per contrastare la pandemia e diminuire i contagi, che in questo momento sono in crescita.

Antonella Viola, immunologa e direttrice scientificaa della Città della Speranza, scrive sulle sue pagine social una specie di rubrica di aggiornamento sul Covid, con una certa costanza. La dottoressa, che è spesso ospite in televisione e particolarmente attiva online, ha deciso di usare i social per aggiornare le persone riguardo la situazione Covid. L’ultimo post contiene i 5 comandamenti per provare ad uscire da questa emergenza sanitaria.

Antonella Viola ha voluto esprimere la sua opinione sui social network, svelando anche quelli che lei considera i 5 comandamenti per andare contro questa pandemia. I primi tre punti sono molto chiari. Prima di tutto il medico ha parlato dell’obbligo vaccinale, su cui è pienamente d’accordo. Ha aggiunto che si dovrebbe autorizzare i richiami dai 12 anni in su e poi che sarebbe il caso di ridurre la durata del Super Green pass, in modo da non lasciare fuori nessuno, come invece accadrebbe a molti ragazzi se si dovesse fare subito.

Antonella Viola ha parlato anche di imporre l’uso delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi, possibilmente riuscendo a distribuirle in modo gratuito a tutti i cittadini, evitando in questo modo di creare disagi o escludere persone. Ha aggiunto di puntare molto anche sullo smart working, per ridurre la possibilità di contagio sui mezzi pubblici e negli uffici.