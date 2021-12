Covid, i presidi chiedono di incentivare anche a scuola l’uso delle mascherine Ffp2

Il virus continua a circolare tra i banchi di scuola e molte classi sono in Dad. Così i presidi chiedono l'uso della mascherina Ffp2 anche in aula.

L’emergenza Covid fa paura anche nel nostro Paese, dove il tasso di positività appare in costante aumento. Il virus continua a circolare tra i banchi di scuola e una vasta percentuale di positivi è da individuare proprio nella fascia 6-11 anni, dove il numero di vaccinati risulta ancora particolarmente basso.

La Dad si voleva fosse solo un lontano ricordo, eppure sono migliaia le classi che hanno dovuto ricorrere alla didattica online. Lo aveva evidenziato chiaramente Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, dichiarando: “È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10mila classi in Dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato”.

Per questo motivo, i presidi chiedono ora di incentivare l’uso della mascherina Ffp2 anche in aula.

A scuola usare la mascherina Ffp2: la proposta dei presidi

All’indomani della cabina di regia, il Governo ha imposto l’uso delle mascherine Ffp2 (che proteggono fino al 92%) in luoghi affollati, sui mezzi di traporto, in cinema, teatri e per partecipare a qualsiasi evento sportivo.

I presidi, tuttavia, ne chiedono l’uso anche a scuola, per proteggere ulteriormente alunni, docenti e personale scolastico, evitando così di imporre nuove quarantene o tornare alla Dad.

Covid, a scuola mascherina Ffp2? Le parole di Giannelli

Il presidente dell’Associazione nazionale presidi ha dichiarato: “Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a scuola delle mascherine Ffp2. In passato il Cts ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato, ma le peculiarità della variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione”.

Antonello Giannelli ha poi ricordato che la Ffp2 dovrebbe già essere indossata da molti studenti. Infatti, “i ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati già dovranno indossarle per raggiungere le scuole”.

Covid, a scuola mascherina Ffp2? Le parole del commissario Figliuolo

Il generale Figliuolo ha assicurato: “Il Governo ha stanziato 5 milioni di euro che saranno impiegati per l’acquisto di mascherine Ffp2 da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia e a chi è a contatto con alunni esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Poi ha fatto sapere: “Sono già state svolte due riunioni propedeutiche all’acquisto delle mascherine e, insieme al Ministero dell’Istruzione, si procederà a definire nel dettaglio l’esigenza”.