Covid: identificato quarto caso variante Kraken in Veneto

Roma, 19 gen.

(Adnkronos Salute) – Nel corso dell’ultima attività di sorveglianza genetica su Sars-CoV-2 l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha registrato la presenza di due sequenze appartenenti al sublineage XBB.1.5, ribattezzato 'Kraken' dai social, una nella provincia di Vicenza e una nella provincia di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione della sottovariante di SarS-Cov-2 in Veneto, dopo quelle rilevate in provincia di Venezia dall’Uosd Genetica e Citogenetica dell’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall’estero, né se queste siano residenti nel territorio regionale, riferisce una nota dell'IZSVe.

Il risultato è stato ottenuto nell’ambito dell’attività di sorveglianza sulle varianti di Sars-CoV-2, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 9-10 gennaio 2023. "XBB.1.5 – commenta Alice Fusaro, biologa del Laboratorio di genomica e trascrittomica virale dell’IZSVe – è una delle varianti che ad oggi sta destando preoccupazione per la sua capacità di diffondersi, che sembra essere superiore a quella delle altre varianti in circolazione, ma fortunatamente non per la sua aggressività.

Non sappiamo se, come negli Stati Uniti, questa variante diventerà dominante in Europa e se potrà avere un impatto nel numero di casi. Tuttavia, allo stato attuale – precisa – si ritiene che sia improbabile possa causare seri problemi in un paese come l’Italia, con un’elevata copertura immunitaria data dalla vaccinazione e da precedenti infezioni".

"Per ora la sua frequenza in Europa è ancora bassa, circa del 4% nelle ultime due settimane, e in Italia – ribadisce – il numero dei casi riportati è ancora sporadico.

Continueremo a monitorare attentamente la diffusione della XBB.1.5 e l’acquisizione di ulteriori mutazioni che potrebbero aumentare la capacità di evasione dalla risposta immunitaria".