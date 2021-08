Covid, il capo laboratorio di Wuhan: “Il virus continuerà a mutare”

"Il dovrà convivere con il covid", lo ha affermato la virologa cinese Shi Zhengli che ha esortato le persone a vaccinarsi.

Dovremo convivere ancora a lungo con il Covid-19. L’allarme arriva dalla virologa Shi Zhengli. L’esperta che è a capo dell’istituto di virologia di Wuhan, in un’esclusiva al South China Morning ha invitato i cittadini a continuare a sottoporsi al vaccino.

La virologa ha altresì spiegato che la diffusione del virus è dovuta ad una grande presenza di persone che risultano attualmente essere state infettate. Ciò quindi ha fatto in modo che il virus possa continuare a mutare.

Covid Wuhan nuove varianti, “Il mondo dovrà conviverci”

Da qualche mese la variante Delta si sta diffondendo in ogni parte del globo arrivando ad essere prevalente moltissimi Paesi. Quest’ultima variante potrebbe non essere l’ultima con la quale dovremo fare i conti.

Potrebbe infatti continuare a variare in molti altri modi. Lo ha affermato il capo dell’istituto di virologia Shi Zheghli che ha messo in guardia la popolazione dichiarando che il mondo intero dovrà fare i conti con la diffusione del Coronavirus per molto tempo, tanto che potremo arrivare addirittura a conviverci.

Si tratta di un allarme lanciato a qualche settimana da quello inviato dall’Oms nel corso dell’ottavo meeting di emergenza.

“Non è ancora finita” aveva dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Covid Wuhan nuove varianti, “Il numero di casi infetti è troppo grande”

Proprio nel corso dell’esclusiva rilasciata al South China Morning l’esperta ha spiegato in che modo il virus potrebbe continuare a mutare e perché: “Poiché il numero di casi infetti è diventato troppo grande, questo ha permesso al nuovo coronavirus di avere maggiori opportunità di mutare e nuove varianti continueranno ad emergere”.

Ha inoltre ribadito che l’unico modo di prevenire il contagio è quello di indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e naturalmente lavarsi frequentemente le mani.

Covid Wuhan nuove varianti, Fauci: “Rischiamo variante più pericolosa della Delta”

Anche Anthony Fauci in un suo recente intervento al Mcclatchydc.com ha messo in guardia i cittadini dichiarando che attualmente rischiamo che si diffonda una variante ancora più pericolosa della Delta. “Siamo molto fortunati, perché i vaccini funzionano molto bene contro le varianti, in particolare contro la malattia grave – spiega l’esperto. Siamo molto fortunati che sia così: potrebbe esserci una variante in agguato là fuori che può mettere in un angolo la Delta. Se ne arriva un’altra, con una capacità di trasmissione altrettanto elevata ma che provochi una malattia più grave, allora potremmo trovarci davvero nei guai. Le persone che non si vaccinano pensano, sbagliando, che riguardi solo loro ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri”.