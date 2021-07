Covid, il commissario Figliuolo chiede ai Governatori quanti docenti non sono stati vaccinati

In vista del ritorno tra i banchi di scuola a settembre, Figliuolo ha chiesto ai Presidenti di regione la lista dei docenti non vaccinati.

Dopo la richiesta ai Governatori dell’elenco degli over 60 non ancora vaccinati, per il commissario straordinario all’emergenza covid Figliuolo è tempo di un altro bilancio. In vista del ritorno a scuola a settembre per l’anno scolastico 2021-2022, il generale ha chiesto ai Presidenti di regione la lista dei docenti che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

L’obiettivo è quello di poter ricominciare le lezioni in condizioni di sicurezza. Per farlo sarà necessario avere un quadro completo del personale scolastico che non ha ricevuto il vaccino. Verrà inoltre data precedenza agli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni.

Covid Figliuolo lista docenti, “Massima copertura vaccinale del personale scolastico”

Nella lettera rivolta ai Governatori di Regione, il commissario straordinario all’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha richiesto l’elenco dei docenti che non hanno ricevuto il vaccino.

L’obiettivo posto dal commissario straordinario, è quello di fare in modo che “la massima copertura vaccinale del personale scolastico” possa essere ottenuta “attraverso un coinvolgimento attivo”. Tale lista dovrà essere ottenuta entro il 20 agosto.

Covid Figliuolo lista docenti, “Priorità agli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni”

Oltre al personale docente il generale Figliuolo ha chiesto che la priorità venga data anche agli studenti di età uguale o maggiore ai 12 anni.

Si legge infatti dalla lettera diffusa dal commissario ai Governatori:

“Il Comitato Tecnico Scientifico, con il verbale n. 34 dello scorso 12 luglio, ha indicato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, lamisura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione del virus SARS CoV 2/COVID 19. Ciò premesso, così come previsto nel citato verbale, in vista della ripresa del nuovo anno scolastico, codeste Regioni/Province Autonome provvedano a porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni”

Covid Figliuolo lista docenti, richiesta della lista degli over 60 rimasta parzialmente inevasa

Nel frattempo è rimasta parzialmente inascoltata la richiesta del commissario straordinario di poter avere una lista completa degli over 60 che, per vari motivi, non hanno ancora ricevuto la prima dose. Solo 8 regioni hanno inviato quanto richiesto al generale Figliuolo, delle quali solo quattro hanno inviato i dati esaustivi e chiari vale a dire Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Toscana. Altre quattro regioni ossai Calabria, Molise, Piemonte e Lombardia hanno fornito dei dati superficiali, mentre il resto delle regioni avrebbe inevaso la richiesta.