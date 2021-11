Covid, il Friuli Venezia-Giulia in zona gialla da lunedì: le restrizioni varranno solo per i no vax

Da lunedì il Friuli Venezia-Giulia entrerà in zona gialla: un'ordinanza di Fedriga ha però stabilito che le restrizioni varranno solo per i no vax.

Il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, d’intesa con il governo, ha stabilito che le restrizioni della zona gialla in cui la regione entrerà da lunedì 29 novembre 2021 varranno solo per i cittadini non vaccinati e non per tutti come di consueto. In questo modo ha di fatto anticipato l’entrata in vigore del decreto governativo che avrebbe dovuto invece essere effettivo dal 6 dicembre.